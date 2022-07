Meteo, la previsione di Mario Giuliacci rovina le vacanze agli italiani: “Quando arrivano i temporali”

22 luglio 2022 a

Mario Giuliacci aggiorna ancora una volta gli italiani con le sue previsioni meteo. “L’Italia - spiega il colonnello - si dirige verso la fase clou del caldo, con l’ennesima arroventata africana che farà schizzare i valori termici oltre le medie del periodo, in una fase dettata anche da una preoccupante mancanza di precipitazioni. Farà quindi molto caldo, in quanto la colonnina di mercurio sfiorerà i 40 gradi su diverse aree del Paese e di pioggia neanche l’ombra. Dando uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni, dunque fino a circa il 5 agosto, possiamo notare che il nostro territorio verrà dominato da un robusto campo anticiclonico dai chiari contributi africani, il quale continuerà ad infliggere le due gravi emergenze climatiche, da una parte la siccità che ormai insiste da sette mesi, dall’altra il profilo termico”.

“Questa seconda ondata di caldo avrà il suo apice tra giovedì 20 e mercoledì 27 luglio - dice ancora il meteorologo -, quindi il peggio deve ancora venire. Dal 27 - 28 luglio avremo però una novità, perché l’africana allenterà lievemente la presa garantendo una attenuazione delle correnti roventi, difatti sulle regioni del centro nord e dal 29 anche al sud avremo una flessione delle temperature anche se il caldo resisterà ancora ma su valori più sopportabili; per quanto riguarda la siccità invece poche novità, perché nei prossimi giorni i pochi temporali interesseranno le Alpi e parte delle regioni adriatiche, ma questi fenomeni non scalfiranno la siccità più di tanto”. Una notizia che rischia di rovinare la prima settimana di agosto e le vacanze degli italiani che hanno scelto proprio quel periodo per partire per le ferie.

Giuliacci poi conclude così: “Successivamente avremo termometri in flessione sui valori massimi su tutta l'Italia, ovunque inferiori ai 36 gradi, ma ancora caldo con picchi di 33 - 35 gradi”.