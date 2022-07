Meteo, il caldo vero deve ancora venire. La nuova ondata africana cambia tutto: il giorno più estremo

18 luglio 2022 a

La sferzata di caldo estremo che sta infuocando Spagna e Portogallo e facendo sperimentare agli inglesi temperature mai viste, non verrà anche da noi, dove le temperature restano comunque alte. Questa ondata africana - l'anticiclone sub tropicale - sfiorerà soltanto l'Italia. "Quello che ci preoccupa è una seconda ondata di caldo, quella che inizierà da metà settimana e che raggiungerà la sua massima espansione sul nostro territorio nell'arco del weekend e che potrebbe protrarsi fino ai primi giorni della settimana successiva", spiegano i meteorologi di 3BMeteo.it.

Ma nel dettaglio, cosa succederà? Lunedì 18 luglio e ii due giorni seguenti "l'anticiclone africano si spingerà prevalentemente sull'Europa centrale e settentrionale", si legge sul sito. Insomma, il calco continuerà in Italia ma non sarà estremo seppur sono possibili punte di 40°C "nell'entroterra delle regioni centrali tirreniche tra Toscana, Umbria e Lazio".

La seconda ondata è quella che ci prenderà in pieno. "Da giovedì ma in particolare tra venerdì e nel corso del weekend una seconda fiammata africana in risalita dall'entroterra algerino punterà verso nordest investendo progressivamente tutta la Penisola", spiegano i meteorologi. Parliamo di una media di 38°C e punte superiori a 40°C, soprattutto nelle zone interne della Sardegna, l'entroterra centrale tirrenico e la Val Padana. Le temperature aumenteranno progressivamente verso il fine settimana con il termometro oltre i 40 gradi ovunque, altre al nord.

Da notare che, laddove le temperature non saranno estreme, ci sarà l'umidità a colpire. L'afa, soprattutto "lungo tutta l'area tirrenica dalla Liguria alla Sicilia settentrionale e sulle coste della Sardegna mentre il caldo torrido interesserà prevalentemente la Val Padana centro occidentale, le zone interne del Centro e del Sud Peninsulare, parte dell'Adriatico e dello ionio". Da quando finirà? Difficile dirlo. Nel weekend si potrebbe vedere qualche locale pioggia nelle zone alpine. Ma anche la settimana successiva resteremo sulla graticola.

