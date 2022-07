Mario Draghi dice la verità sui troppi migranti. Ma la sinistra lo attacca lo stesso

Riccardo Mazzoni 08 luglio 2022 a

a

a

È bastata una frase di Mario Draghi sulla questione migranti pronunciata davanti a Erdogan («Forse siamo il Paese meno discriminante e aperto il più possibile, ma anche noi abbiamo dei limiti e ora ci siamo arrivati») per far insorgere il partito dell’accoglienza indiscriminata, che unisce sinistre e mondo cattolico. Una corrente di pensiero che si aggrappa ai numeri degli sbarchi per negare la realtà di un’emergenza strisciante, fonte di malessere sociale e di degrado, soprattutto nelle periferie delle grandi città. Vediamoli dunque questi numeri: dal primo gennaio al 7 luglio 2022 sono sbarcate sulle coste italiane 30373 persone, il 28-30 per cento in più dei 22709 dei primi mesi del 2021, ma nettamente superiore rispetto al 2020, quando gli arrivi furono solo 7554. Nulla a che vedere, si obietta però, di fronte agli 83 mila della prima metà del 2017 (alla fine dell’anno sarebbero stati 119mila), quando l’allora ministro dell’Interno Minniti disse che l’ondata migratoria in atto poteva mettere a rischio la stessa tenuta democratica del Paese. Le presenze attuali nel nostro sistema d’accoglienza, inoltre, hanno raggiunto quota 89mila, mentre a fine 2017 arrivarono a oltre 183mila. A fronte di questi dati, le parole di Draghi sono state giudicate «gravi» perché avrebbero rilanciato la narrazione populista di un’invasione «inesistente».

"Fuori di testa", "Fa schifo". Rampini zittisce l'attivista: perché siamo nelle mani di Erdogan

Ma allora perché la ministra Lamorgese ha lanciato l’allarme per una prevedibile ondata di nuovi sbarchi a causa della crisi alimentare che sta già colpendo Tunisia ed Egitto? Per non parlare della crisi libica, sempre più esplosiva, che ha aggiunto ai migranti dal Corno d’Africa migliaia di operai bengalesi rimasti senza lavoro. O della «rotta calabrese» dalla Turchia, aperta dai trafficanti di uomini dopo la ferrea politica di respingimenti attuata dalla Grecia. Draghi dunque non ha affatto esagerato dicendo che siamo arrivati al limite: è stato semmai un tardivo segnale di consapevolezza, oltre che un implicito richiamo all’Europa. In questi anni, in effetti, gli interventi della Commissione sulla gestione delle ripetute crisi e sul funzionamento del sistema comune di asilo sono stati del tutto fallimentari, soprattutto per il sostanziale rifiuto degli Stati membri di dare risposte solidali, dietro l’usbergo del Regolamento di Dublino che fa ricadere tutti gli oneri dell’accoglienza sui Paesi di primo approdo.

"Basta migranti, siamo al limite", Draghi da Erdogan apre il dossier immigrazione

In questo senso, non c’è da farsi illusioni: l'intesa trovata a Lussemburgo tra i ministri dell'Interno sui ricollocamenti è stata salutata dal governo italiano come una svolta storica, ma è una lettura destinata purtroppo ad essere smentita dai fatti, perché si tratta solo di una riedizione appena migliorativa del disastroso Patto di Malta: non è infatti prevista alcuna redistribuzione obbligatoria, ma si procederà ancora una volta su base volontaria, con la previsione per chi rifiuta di garantire un sostegno finanziario ai Paesi che ospitano i migranti. In sostanza: un incentivo a pagare e a rifiutare i migranti. A questo si aggiunge un altro palese fallimento: quello dei mancati rimpatri degli irregolari, una falla comune a tutti gli Stati membri, ma che vede agli ultimi posti proprio Italia e Grecia, i Paesi più esposti agli sbarchi dei migranti irregolari. Chi nega l’emergenza, insomma, nega la realtà.

"Così Putin può farci esplodere". Crosetto rivela a Senaldi la fine dell'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.