Santa Severa, muore annegato a due anni e mezzo davanti alla sorellina

Augusto Parboni 06 luglio 2022

Doveva essere una giornata di vacanza, da trascorrere sempre nello stesso stabilimento, giocando con secchielli e palette. Ma ieri pomeriggio, in pochi istanti, tutto si è trasformato in una tragedia: un bimbo di due anni e mezzo è infatti morto annegato a Santa Severa, sotto gli occhi della sorellina poco più grande di lui e dei tanti bagnanti che hanno tentato tutto il possibile per salvarlo prima dell'arrivo dei soccorsi.

Era da poco passata l'ora di pranzo quando il piccolo, F. M., si è avvicinato al mare in compagnia della sorellina. In quel momento, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Santa Severa, coordinati dalla procura di Civitavecchia, i due minorenni erano da soli. In spiaggia sarebbero arrivati insieme alla zia, di 50 anni, che però, poco prima che i bambini decidessero di andare a fare il bagno, si sarebbe allontanata. E proprio quei brevi istanti sono bastati al bimbo di due anni e mezzo per cadere in acqua e morire annegato: disposta l'autopsia.

La tragedia è avvenuta allo stabilimento Oasi Nuova, dove sono giunti i sanitari del 118 e i militari che hanno subito ascoltato i numerosi testimoni presenti in spiaggia, oltre al bagnino dello stabilimento. L'uomo, insieme ai soccorritori, ha tentato per cinquanta minuti di rianimare il bimbo, che è stato poi portato all'ospedale Bambino Gesù di Palidoro dove è stato dichiarato morto. Al termine degli accertamenti dei carabinieri e dell'audizione delle persone presenti al momento della tragedia, la procura ipotizzerà il reato di abbandono di minore. In base alla ricostruzione degli investigatori, il parente si sarebbe allontanato dall'ombrellone dove si trovavano pochi istanti prima tutti insieme. Sarebbero infatti bastati pochi secondi di assenza della donna per far arrivare in mare la vittima, cadere sott' acqua e morire annegato. E intanto sempre ieri una bambina di 4 anni ha rischiato di annegare in piscina dopo essere stata colta da un malore improvviso. È successo al campo estivo della chiesa parrocchiale di Sant' Andrea Apostolo, in zona Cassia.

