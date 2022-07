Omicron 5 e quarta dose, Giovanni Rezza detta la strategia anti-Covid

06 luglio 2022 a

Il covid si sta espandendo a macchia d'olio. Trascinato dalla variante Omicron 5, il coronavirus non ci dà tregua. Anzi. Medici e tecnici del ministero della Salute cercano di correre ai ripari prima che sia troppo tardi. D'altronde le armi sono sempre le stesse: mascherine in caso di assembramenti e vaccini. Ma quali sono le categorie per le quali i camici bianchi consigliano la quarta dose? La risposta la dà Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. «E' bene ricordare alcune misure di attenzione che bisogna comunque mantenere. Innanzitutto, specie in occasione di grandi aggregazioni, è bene avere comportamenti che siano ispirati alla massima prudenza. E soprattutto è importante effettuare la seconda dose booster» di vaccino «nelle persone più fragili o più anziane».

Rezza, però, tiene a precisare che negli ospedali la situazione è ancora sotto controllo. «Anche a causa della rapida diffusione della nuova variante Omicron 5, il numero di casi di Covid-19 sta rapidamente crescendo in tutta Europa: in Francia sono stati segnalati più di 200mila casi in un giorno e anche in Italia l’incidenza sta rapidamente aumentando, però la pressione sulle strutture ospedaliere resta relativamente bassa, sia grazie al potenziamento delle strutture sanitarie che c’è stato in questi anni, sia al successo della campagna vaccinale». Così il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, in un video diffuso dal dicastero.

