Covid, cambia tutto? L'apertura di Costa: via l'isolamento dei positivi. E Burioni si arrabbia

Altri 36.202 nuovi casi e 59 morti, con un tasso di positività sui test in salita al 27,9 % e un aumento dei ricoveri in terapia intensiva di 12 unità e 145 in reparto. La variante Omicron 5 non accenna a fermarsi nonostante le alte temperature e il maggior tempo trascorso all’aperto, tanto che i casi non accennano a diminuire. Complice una maggior contagiosità delle nuove varianti, il virus ha una velocità di circolazione così elevata che "siamo ancora dentro questa partita", afferma il ministro della Salute Roberto Speranza. Insomma, per il governo siamo in un "momento cruciale della storia del nostro Servizio sanitario nazionale, in cui si incrocia la sfida ancora aperta della pandemia pur avendo strumenti che ci mancavano nelle prime fasi di battaglia contro il Covid", ha detto parlando poi della costruzione a Siena di un hub anti pandemico, un centro d’eccellenza che nascerà con il contributo di Anthony Fauci, famoso immunologo statunitense, che "ha offerto all’Italia la disponibilità a collaborare con questa impresa e iniziativa".

Ma nel governo di Mario Draghi si parla anche di allentamenti delle misure tutt'ora in vigore per l'isolamento dei contagiati. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa avverte che "siamo di fronte a una fase endemica" dove "l’obiettivo è arrivare a convivere con il virus e convivere significa prendere anche in considerazione l’ipotesi che chi è positivo e asintomatico possa evitare l’isolamento e la quarantena". In caso contrario "rischiamo di ribloccare il paese", ha detto Costa che parlato della necessità di fornire messaggi rassicuranti gli italiani, assicurando che non c’è nessuna misura restrittiva sul tavolo del governo in questo momento.

Apertura, questa, che non piace al virologo Roberto Burioni. Costa "ha ragione nel dire che nessuno è in grado di prevedere quello che accadrà in autunno, ma per lo stesso motivo non si comprende su quali basi si possano fornire i messaggi ’positivi e rassicuranti' di cui afferma esserci bisogno. Dovrebbe spiegarcelo", ha scritto su Twitter il medico.

