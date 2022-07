Covid, schizzano i contagi in Italia. E la variante indiana fa paura: più contagiosa e resistente

05 luglio 2022 a

a

a

Continua a salire la curva dei contagi da Covid. In Italia si registrano 94 morti e 132.274 contagi in 24 ore, con un tasso di positività del 28.5%. Aumentano i ricoveri in area medica, che sono a quota 8.003 (355 in più rispetto a ieri), mentre quelli in terapia intensiva sono 323 (20 in più rispetto a ieri, con 53 nuovi ingressi). La prima estate con misure di contenimento quasi azzerate fa registrare un aumento costante dei casi, spinti anche dall'alta trasmissibilità delle varianti Omicron.

Sale la preoccupazione anche nel resto del mondo per la variante indiana. La sottovariante BA.2.75 e' stata rilevata principalmente in India, Maharashtra, Karnataka e Jammu e Kashmir, secondo i dati caricati su Nextstrain, una piattaforma di dati genomici open source. La variante è stata rilevata anche in Australia, Germania, Canada e Nuova Zelanda.

Ci mancava la variante indiana. Bassetti: ancora più contagiosa di Omicron

Secondo gli esperti si tratta di una tipologia di infezione molto contagiosa e resistente ai vaccini, in particolare per via delle mutazioni "G446S" e "R493Q" che destano particolare preoccupazione. Queste mutazioni portano a cambiamenti significativi nella struttura della proteina Spike, facendo diventare il virus più abile nello sfuggire agli anticorpi prodotti dopo un'infezione o la vaccinazione. Gli scienziati sono preoccupati perché la circolazione incontrollata del virus provoca più varianti. Le prossime settimane saranno fondamentali per confermare questi primi elementi sulla nuova sottovariante indiana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.