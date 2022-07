Covid, ci mancava la variante indiana BA.2.75. Matteo Bassetti: può essere ancora più contagiosa di Omicron

05 luglio 2022 a

a

a

L'ondata estiva di Covid a causa di Omicron 5 è vicina al picco atteso dagli esperti ma sesta attenzione una nuova variante del virus che sta prendendo piede in Asia. E anche questa è ancora più contagiosa delle precedenti. A delineare il profilo della nuova "versione" del corona-virus è l'infettivologo Matteo Bassetti che in post pubblicato su Facebook spiega che la sottovariante di Omicron BA.2.75, segnalata dall’India e ’osservata speciale' perché "più contagiosa anche di Omicron 5, si rischia un R0 superiore a 20". Significa che una persona infetta potrebbe contagiarne 20.

"Basta con l'isolamento dei positivi", svolta in arrivo. E i virologi si arrabbiano

"Speriamo non prenda il sopravvento" afferma il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. "Occorre fare attenzione senza allarmare troppo le persone" afferma in alcuni post sui sociale Bassetti che torna sulla polemica delle competenze e dell'expertise di chi parla di Covid: "In Italia, da quando la Nazionale ha avuto problemi con le qualificazioni, lo sport nazionale non è più il calcio. Lo sport nazionale praticato da molti che giocano a fare il dottore o che credono di saperlo fare è l’allarmismo mediatico sul Covid. In Italia ci riesce benissimo. Siamo campioni del mondo (di diritto)".

"Il picco Covid a fine luglio". La profezia di Galli che rovina l'estate

"Dobbiamo essere vigili sulla nuova sottovariante di Omicron 2 BA.2.75, che si sta diffondendo molto in India perché si sta facendo spazio con Omicron 5 che non è facile da scalzare. Questa nuova sottovariante ha argomenti che meritano attenzione e mutazioni che potrebbe erodere la capacità protettiva dei vaccini", sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia. "Non sappiamo quando arriverà qui da noi, ma è chiaro che serve essere attenti. Per ora la patogenicità di BA.2.75 non sembra preoccupante anche se è molto contagiosa, ha molte delle caratteristiche di BA.2 e qualcosa della BA.5 ma le mutazione sembrano essere in zone meno importanti e non collegate alla possibilità di evasione dell’immunità" conclude l'esperto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.