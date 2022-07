Meteo, pioggia in arrivo e crollo delle temperature. Addio a Caronte: le previsioni giorno per giorno

04 luglio 2022 a

L'anticiclone africano Caronte che ha sferzato l'Italia con il suo caldo estremo ha le ore contate. Ancora 48 o 72 ore di alte temperature e poi si cambia. Le previsioni meteo infatti pronosticano un calo al termometro fino a 15 gradi centigradi grazie all'anticiclone delle Azzorre che porterà eventi freschi, piogge e temporali per "spegnere" Caronte, tanto che il meteorologo Mario Giuliacci lo ha ribattezzato "Pompiere".

Lunedì 4 luglio c'è ancora da soffrire con punte di 38-40°C al Centro-Sud e in Sicilia e Sardegna. La svolta ci sarà nella notte di giovedì 7 luglio con l'approdo dell’anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo che farà abbassare le temperature di 10-15 gradi. Ma allora il grado caldo è alle spalle? Non proprio. Secondo le previsioni la tregua durerà fino ai primi giorni della prossima settimana con un ritorno più stabile dell'aria calda dall'Africa atteso per il 13-14 luglio.

Le previsioni nel dettaglio: tra la tarda serata di mercoledì 6 e giovedì 7 luglio la discesa di correnti più fresche dall’Europa nord-orientale provocherà un vero e proprio ribaltone sul fronte meteo: non si esclude il rischio di fenomeni anche di forte intensità con la possibilità pure di locali grandinate e colpi di vento dapprima ancora una volta sulle regioni del Nord; poi, entro venerdì 8 luglio, il peggioramento riuscirà a sfondare verso le regioni del Centro-Sud, provocando rovesci temporaleschi anche di forte intensità. In questo contesto, le temperature subiranno una sensibile diminuzione, grazie ai venti dai quadranti settentrionali, con un crollo anche di 10 gradi.

Il meteo giorno per giorno - Lunedì 4. Al Nord: temporali su Alpi e Prealpi in possibile estensione alle pianure. Al Centro: tutto sole e clima molto caldo con picchi fino a 38-39 gradi a Roma e Firenze. Al Sud: Caronte sempre ben presente, valori termici roventi. Martedì 5. Al Nord, rovesci sui settori alpini orientali e locali in pianura. Al Centro, tutto sole e clima sempre caldo, 37 gradi a Roma. Al Sud, bel tempo prevalente, stabile e soleggiato. Mercoledì 6. Al Nord, alternanza tra nubi e schiarite in un contesto sempre asciutto. Tende a peggiorare tra la tarda serata e la notte successiva. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ampio soleggiamento. Tendenza. Nei giorni successivi, come detto, l'arrivo di "Pompiere" con un peggioramento del tempo dapprima al Nord e poi sul resto del Paese con forti temporali e grandinate, unitamente a un crollo delle temperature.

