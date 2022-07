Contro il caldo torrido di Caronte arriva l'anticiclone Pompiere. Il giorno della svolta: le previsioni meteo

03 luglio 2022 a

Per spegnere Caronte arriva Pompiere. È questo il nome usato dal meteorologo Mario Giuliacci per riferirsi all'anticiclone delle Azzorre atteso da tanti italiani per sperare di sfuggire al gran caldo e alle temperature record degli ultimi giorni. L'anticiclone Caronte, di matrice africana, ha trasformato lo Stivale in un forno ma nei prossimi giorni sono attesi eventi freschi e temporali per raffreddare dle temperature torride. Pompiere "riuscirà ad avere la meglio sull'anticiclone africano Caronte, sospingendo sull'Italia freschi e temporaleschi venti atlantici", afferma il fondatore e direttore del sito meteogiuliacci.it, ma il gran caldo durerà fino a martedì. Poi ci dovrebbe essere una tregua fino a metà luglio.

Da martedì 5 luglio e per i successivi quattro giorni, riporta il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, al Nord si vedranno nubi su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna settentrionale, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione dal tardo mattino su Lombardia Emilia-Romagna e dalla sera anche sul Triveneto; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di nubi cumuliformi durante le ore centrali, seguite da deboli piogge o rovesci a ridosso degli Appennini specie versante adriatico. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di nubi cumuliformi durante le ore centrali, seguite da deboli piogge o rovesci a ridosso degli Appennini specie versante Adriatico.

