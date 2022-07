Elon Musk atterra all'aeroporto di Ciampino. Dove va il fondatore di Tesla

01 luglio 2022 a

Elon Musk è atterrato all'aeroporto di Ciampino a Roma. Il fondatore di Tesla è arrivato nella Capitale poco dopo le 13 di venerdì 1 luglio e ha trascorso qualche ora nella Capitale. Subito sui social sono circolate immagini che ritraevano il magnate all'interno dell'aeroporto capitolino. Il viaggio di Musk in Italia è stato anche testimoniato da un tweet sull'account "Elon Musk's Jet Backup" che segue tutti gli spostamenti di Musk.

Took off from Austin, Texas, US.

Going to Rome, Italy, arriving in ~9 hours 30 minutes. pic.twitter.com/2Sjj8zWLxq — Elon Musk's Jet Backup (@ElonJetBackup) July 1, 2022

La giornata di Musk, però, non è finita qui. Qualche ora dopo, infatti, (verso le 18) l'aereo di Musk sarebbe ripartito alla volta di Venezia dove sarebbe atterrato dopo circa 45 minuti. In Laguna Musk sarebbe stato preceduto dal fratello Kimbal. Ma cosa è venuto a fare Musk in Italia? Probabilmente a festeggiare il suo 51esimo compleanno, visto che Musk è nato a Pretoria, in Sudafrica, il 28 giugno 1971. E anche durante l'estate dell'anno scorso è venuto a trascorrere qualche giorno in Italia, a Firenze.

