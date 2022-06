Bassano del Grappa, crolla una tettoia prima del concerto di Elisa: finisce male

27 giugno 2022 a

Ricominciano i concerti estivi e va registrata anche qualche brutto episodio. È infatti crollata la tettoia del palco allestito per il concerto di Elisa a Bassano del Grappa previsto per domani. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente andato in scena in provincia di Vicenza

La tettoia già montata, si è piegata a 45 gradi crollando sulla base del palco. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’area transennandola. I due feriti fortunatamente in maniera non grave sono stati presi in cura dal personale del Suem (Servizio di urgenza ed emergenza medica). Sul posto il personale dello Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro), carabinieri e polizia. Sono ora attesi gli interventi della autogrù per la rimozione del tetto.

