Il colpo al distributore finisce in tragedia: ladro di merendine muore dissanguato in un liceo

Un trentatreenne è morto dissanguato nel tentativo di rubare all’interno del liceo scientifico Sciascia di Canicattì in Sicilia. Il cadavere era immerso in una pozza di sangue. Pare che il giovane, noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti, sia entrato all’interno della scuola per mettere a segno un furto. Nel tentativo di distruggere la vetrata del distributore di snack e bibite, si sarebbe provocato una profonda ferita a un braccio perdendo i sensi e morendo dissanguato. Sull’episodio indagano i carabinieri.

