Sharon Stone e il dramma dell'aborto: "Ne ho avuti nove"

Il dramma dell'aborto - tema del giorno in tutto il mondo dopo la sentenza della Corte Suprema americana - nelle parole di Sharon Stone. L'attrice americana commentan un post su Instagram del magazine People, nel quale si racconta l’esperienza vissuta da Peta Murgatroyd (ballerina di un programma televisivo americano), che confessa di aver provato un grande imbarazzo, un senso di vergogna per il suo aborto.

Sharon Stone replica scrivendo: “Noi donne non abbiamo uno spazio per parlare della profondità di questa perdita. Ho perso 9 bambini a causa di aborti spontanei. Non è una cosa da nulla, fisicamente ed emotivamente, e nonostante questo rimane qualcosa che dobbiamo sopportare da sole e segretamente, e con un certo senso di fallimento”.

“Per guarire avremmo bisogno di ricevere compassione ed empatia - prosegue Sharon Stone - ma il sistema sanitario è nelle mani dell’ideologia maschile, che è negligente, nel migliore dei casi, o addirittura ignorante, o persino violentemente oppressiva in certi casi”.

L’attrice aveva già raccontato in passato il dramma dell’aborto spontaneo e di aver fatto richiesta di adozione del primo dei suoi figli proprio di ritorno dall’ospedale dopo una di queste brutte esperienze. Attualmente Sharon Stone ha tre figli adottivi: Roan, Laird e Quinn.

