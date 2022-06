Dritto e rovescio, Antonio Caprarica e l'esplosione dell'inflazione: ecco di chi è la colpa

23 giugno 2022 a

Il tema della crisi dell’economia non riguarda soltanto l’Italia, ma tutto il pianeta. Nella puntata del 23 giugno di Dritto e rovescio, talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, è ospite il giornalista Antonio Caprarica, che individua un momento esatto in cui si è iniziata a scatenare questa bolla: “Milioni di persone in Italia stanno vivendo un dramma economico. Ma una cosa è l’inflazione, una cosa la speculazione, una cosa la guerra, una cosa gli interventi del governo, una cosa è l’Europa. Sono tutte cose diverse, se le mettiamo assieme non capiamo più niente. Il processo inflattivo sta corrodendo l’intero pianeta, negli Usa l’inflazione è arrivata all’8,6%, in Gran Bretagna al 9,1% e alla fine di quest’anno sarà all’11%. Dobbiamo dire che questa inflazione è il risultato delle politiche, fortemente inflattive, che sono state seguite nei due anni dalla pandemia”.

