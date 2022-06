Massimiliano Allegri denuncia la ex: avrebbe usato l'assegno del figlio per i suoi investimenti

22 giugno 2022 a

Atmosfera tesissima tra Massimiliano Allegri e la sua ex da cui 10 anni fa ha avuto un figlio. L'ex allenatore ha querelato la donna per appropriazione indebita e violazione degli obblighi di assistenza familiare, sostenendo che la donna abbia impiegato per altri usi la cifra che doveva essere destinata al figlio. Si tratterebbe di 200mila euro di spese indebite.

La donna nega qualunque addebito sostenendo che il denaro sia, invece, servito per acquistare una casa a Livorno in cui il bambino passa le estati e i periodi di vacanza.

