Massimiliano Allegri a Montecarlo con il direttore del Psg scatena la voci sull'addio alla Juventus

14 giugno 2022 a

Una foto che non lascia molti dubbi. Massimiliano Allegri pizzicato fuori da un albergo di Montecarlo con il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Luis Campos. La foto ha fatto subito il giro del mondo, scatenando le voci sul possibile addio dell'allenatore alla Juventus a un solo anno dal suo ritorno.

Il Psg sta cercando infatti un sostituto di Mauricio Pochettino e ora tra i candidati spunta la clamorosa candidatura del tecnico livornese, legato per altri tre anni al club bianconero. La panchina della squadra di Messi, Mbappé e Neymar fa ovviamente gola a tanti, il favorito sembrava Zinedine Zidane, che potrebbe però attendere la chiamata della nazionale francese dopo il Mondiale in Qatar.

I tifosi si scatenano nei commenti sui social, tra ipotesi, speranze e battute. Un tifoso ha ironizzato sulla passione speciale di Allegri.

L'utente posta la ricerca sul motore di ricerca per capire quali corse di cavalli siano in programma a Parigi. Ma il viaggio di Allegri, che in realtà è stato fotografato nel Principato, sembra avere altri scopi.

