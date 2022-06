Bergamo, agita una siringa in strada e lo bloccano col taser. La scarica per fermarlo

21 giugno 2022 a

Il taser è arrivato sulle strade d’Italia per aiutare le forze dell’ordine a tenere a bada i malviventi e gli esagitati. Dal profilo di Gianluigi Nuzzi, giornalista Mediaset e conduttore di Quarto Grado, arriva un video che mostra come i poliziotti, grazie a questo strumento, possano risolvere senza troppi patemi d’animo situazioni complicate. La scena si svolge a Bergamo, dove un uomo è in strada con una siringa in mano e non vuole posarla per farsi identificare dagli agenti. Più e più volte viene invitato a posare lo strumento e gli viene anche fatto presente che a breve sarà colpito con un taser, e non con una pistola, se persiste nel muro contro muro. “Metti a terra la siringa”, esorta l’agente più e più volte, prima di lasciar partire la scarica che in pochi istanti mette a terra l’uomo, che viene poi bloccato da un altro poliziotto presente..

