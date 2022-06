Calciobalilla, ping pong, flipper e biliardo vietati senza autorizzazione: partono le multe

21 giugno 2022 a

Altra stangata e nuove restrizioni per gli italiani. Questa volta a finire nel mirino sono calciobalilla, biliardo, ping pong e flipper. Come svela Tgcom è infatti entrato in vigore un decreto, che da giugno stabilisce che tutti questi giochi non potranno essere installati se non certificati dall'Agenzia delle entrate. La sanzioni è più che salata: chi fa giocare su dispositivi non autorizzati si becca una sanzione da 4mila euro.

La prima multa è stata comminata in Puglia, in un lido di Santa Margherita di Savoia. Il decreto del direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli del 1/06/2021 ha stabilito che dal primo giugno 2022 gli apparecchi che non erogano vincite in denaro o tagliandi possono essere installati solo se dotati di un "nulla osta di messa in esercizio". Anche gli apparecchi già installati presso gli esercenti dovranno seguire tale indicazione: per mettersi in regola c’era tempo fino al 30 aprile, giorno entro il quale avrebbero dovuto fare la richiesta del titolo autorizzativo all'Agenzia delle Dogane. Un iter simile a quello per avere il via libera all’installazione dei videopoker.

Spariranno quindi molti dei giochi preferiti dagli italiani (soprattutto in estate)? Nei giorni scorsi sono state presentate un’interpellanza all'Agenzia delle Entrate e un’interrogazione parlamentare per fare un po' di chiarezza soprattutto sui calciobalilla ad uso gratuito. Si chiedono inoltre lumi sui giochi messi a disposizione degli utenti in circoli privati o comunque in aree non aperte al pubblico.

