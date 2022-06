Meteo bollente, le previsioni di Mario Giuliacci dal 20 al 27 giugno: "Questa estate ci sarà da soffrire"

20 giugno 2022 a

Alle temperature torride si aggiunge la siccità. Meteo "infernale" quello che gli italiani dovranno affrontare nei prossimi giorni con l'ingresso ufficiale nell'estate. Il meteorologo Mario Giuliacci lunedì 20 giugno ha spiegato quale sarà la situazione con alcune località che supereranno i 40 gradi centigradi di temperatura. "La prossima estate - ha spiegato il colonnello, voto noto della tv, in una intervista a Fanpage - sarà senz’altro caldissima, così come sono state da record quelle degli ultimi sei anni. Ora, però, c’è l’aggravante della siccità: più il suolo è secco più il sole lo riscalda e lo rende arroventato e di conseguenza anche l’atmosfera diventa più calda. Anche nel 2003, che ancora detiene il titolo di estate record per il caldo, fu preceduta da una primavera molto siccitosa".

Meteo choc, temperature sopra i 40 gradi. Caldo record in tutta Italia

La conclusione non lascia speranze: questa estate "ci sarà da soffrire. E se già in questi giorni alcune località toccheranno i 40 gradi, possiamo solo dire che il peggio deve ancora venire. Pensiamo al caldo che potrà fare nel periodo tradizionalmente più rovente della stagione, quello del solleone, tra il 20 luglio e il 20 agosto. Più l’anticiclone africano è presente e più sono lunghe le ondate di caldo e meno temporali ci saranno, perché le ondate di caldo finiscono quando arriva qualche fresca perturbazione atlantica".

Caronte infiamma l'Italia: temperature mai viste e caldo infernale

Ma come sono le previsioni per la settimana? "Oggi l’ondata di caldo si estenderà a tutto il Centro Nord, alla Puglia e alla Sardegna con temperature massime intorno ai 33/35 gradi, mentre il termometro segnerà 30/32 sul resto d’Italia. Ma tra il 21 e il 22 ci sarà un’altra salita perché ci saranno 32/35 gradi su tutta l’Italia tranne le coste con punte di 37/38 in Puglia, Lucania e Sardegna. Dal 24 ancora un crescendo, con l’ondata di caldo che si sposterà più a Sud con valori di 33/36 gradi su tutta la Penisola con punte di 38/40 su Puglia, Calabria, Lucania e Isole Maggiori". Un fine settimana bollente.

