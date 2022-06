Notte prima degli esami. È tempo di Maturità: niente mascherine e due prove scritte

Angela Bruni 21 giugno 2022 a

Conto alla rovescia per la maturità. Per oltre cinquecentomila studenti, è iniziato il countdown. Domani, mercoledì 22 giugno e giovedì 23 prenderanno il via gli esami di Stato con le prove scritte, la prima d'italiano, decisa su base nazionale, e la seconda sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d'esame. Un ritorno agli scritti che arriva dopo due anni di stop, a causa dell'emergenza Covid, anni nei quali l'esame si era limitato alla tesina e al «maxi orale». Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha deciso per le prove scritte nell'ambito di quello che ha più volte definito «un percorso di progressivo ritorno alla normalità». Una decisione che aveva suscitato non poche perplessità tra i ragazzi per le dichiarate difficoltà di apprendimento legate, in particolar modo, all'uso della didattica a distanza durante l'epidemia. Sulla scia del ripristino delle consuetudini pre-Covid tra i banchi di scuola si inserisce anche la scelta del Governo di togliere l'obbligo delle mascherine, adesso solo raccomandate, in particolare in alcune circostanze come, ad esempio, quando è impossibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Inoltre, durante lo svolgimento della prova orale sarà consentita la presenza di uditori in un numero tale da consentire sempre la distanza di sicurezza. Per la precisione saranno 539.678 le studentesse e gli studenti chiamati ad affrontare l'esame di maturità. Le commissioni saranno 13.703 e le classi coinvolte 27.319. La sessione d'esame avrà inizio mercoledì 22 alle 8.30, con la prima prova scritta d'italiano. Alle candidate e ai candidati saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Giovedì 23 si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Lingua e cultura latina per il Liceo classico, Matematica per lo Scientifico, Economia aziendale per l'Istituto tecnico, Settore economico, Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, Igiene e cultura medico-sanitaria per l'Istituto professionale, Settore servizi, Indirizzo Servizi socio-sanitari. La preparazione della seconda prova quest'anno è affidata ai singoli Istituti, in modo da tenere conto del lavoro effettivamente svolto durante l'anno.

