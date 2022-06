Meteo, l'anticiclone africano fa schizzare alle stelle il termometro. Caldo rovente per colpa di Caronte

20 giugno 2022 a

Dopo Hannibal e Scipione arriva da oggi il terzo anticiclone africano estivo, Caronte, che porteranno 10 giorni tra i più caldi di sempre per il mese di giugno e in assoluto della stagione estiva con punte di 38 gradi in Valpadana e 40/43 nel Foggiano e nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Caronte, dal nome del traghettatore dei dannati dantesco, rappresenterà una doppia metafora: da un lato trasporterà in un periodo caratterizzato da caldo «infernale», dall’altro nel cuore dell’estate, quel periodo appunto a cavallo tra il solstizio del 21 giugno - il giorno più lungo dell’anno (la luce durerà 15 ore e 14 minuti, dalle 5.35 circa alle 20.50) e l’inizio di luglio, storicamente e climatologicamente tra i più caldi.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito IlMeteo.it segnala che il cuore pulsante di Caronte inizierà a surriscaldare dapprima il Nord già da oggi, quindi interesserà il Centro e infine anche il Sud. Nel giorno del solstizio in alcune città italiane si batteranno i record di temperatura massima che resistevano fin dall’estate infuocata del 2003. Per esempio, a Bologna sono previsti 36 gradi rispetto ai 34 del 2003, così come a Milano e in molte città del Veneto e dell’Emilia. Al Centro-Sud le temperature cominceranno l’escalation a partire da mercoledì/giovedì con valori massimi fino a 38 gradi a Roma, 37 a Firenze, 40 a Foggia, Matera, Catanzaro, Taranto e anche oltre sulle zone interne delle due Isole maggiori.

Oltre al caldo di giorno dovremo fare i conti pure con le notti tropicali. Queste si verificano quando la temperatura notturna non scende mai sotto i 20 gradi e le notti della prossima settimana in molte città italiane avranno proprio questa caratteristica. Nel frattempo l’Italia brucia con gli incendi triplicati nell’ultimo anno rispetto alla media storica con un più di un rogo ogni due giorni dall’inizio del 2022 in un’estate che arriva dopo una primavera che si è classificata come la sesta più calda di sempre sul pianeta.

