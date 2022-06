Meteo, arriva l'Anticiclone Scipione sull'Italia: picchi di 43 gradi all'ombra

03 giugno 2022 a

L'Anticiclone africano Scipione invade l'Italia con temperature massime che toccheranno picchi di 42-43 gradi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, 35-36 anche a Roma e Firenze. Il sito www.iLMeteo.it conferma che è in arrivo dal Portogallo un ciclone atlantico che spinge sul suo fianco orientale aria calda dal Nord Africa verso il Mediterraneo Centrale, portando il termometro fino a 42/43 all'ombra nelle zone interne delle Isole maggiori. Oggi al Nord il cielo sarà spesso coperto, previsti anche acquazzoni intensi in serata dalle Alpi verso le pianure limitrofe. Al Centro tante nubi in Sardegna e Toscana, più sole altrove, caldo intenso. Al Sud bel tempo prevalente e caldo record. Domani al Nord bel tempo e caldo afoso. Al Centro è previsto tutto sole e caldo record. Al Sud bel tempo prevalente e caldo record.

L'anticiclone africano Scipione porta l'apice del caldo domenica con picchi fino a 43 gradi. Temporali forti sono in arrivo invece in serata al Nord, con un calo termico diffuso con la nuova settimana salvo valori molto alti residui al Sud ancora lunedì. La Protezione civile intanto ha emanato un'allerta meteo, diramando anche alcune indicazioni per tenere comportamenti corretti per la salute: non uscire nelle ore più calde, bere molto e mangiare frutta, oltre a schermare le finestre con le tende, stando particolarmente attenti soprattutto ad anziani, bambini e persone fragili.

