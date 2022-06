Referendum sulla giustizia e elezioni amministrative, affluenza bassa ai seggi

12 giugno 2022 a

È di circa il 5% l’affluenza media alle urne per quanto riguarda i 5 quesiti referendari sulla giustizia. Nello specifico, secondo le prime rilevazioni del Viminale alle ore 12, su un campione di comuni di 3.538 su 7.903, per il quesito sull’Incandidabilità dopo la condanna hanno votato il 5,64% degli aventi diritto al voto, per la Limitazione delle misure cautelari il 5,60%, per la Separazione delle funzioni dei magistrati il 5,57%, per quello sui Membri laici dei consigli giudiziari il 5,60 e per le Elezioni dei componenti togati del CSM il 5,65%.

Mancano presidenti e scrutatori, a Palermo scoppia il caos seggi

Discorso leggermente diverso per quanto riguarda l'affluenza alle elezioni amministrative nei poco meno di mille Comuni in cui si sta votando in queste ore. Sul sito del Ministero dell'Interno si legge che ha votato il 17,62% degli aventi diritto. Ma i dati sono ancora parziali.

