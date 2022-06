Election Day, mancano presidenti e scrutatori. A Palermo scoppia il caos seggi

12 giugno 2022 a

a

a

Election Day, a Palermo scoppia il caos seggi. Nel capoluogo siciliano i presidenti di seggio hanno dato forfait lasciando nel caos le elezioni comunali e la consultazione referendaria. In un primo momento, la situazione sembrava relativamente sotto controllo nelle prime ore del pomeriggio di ieri, quando le rinunce erano state solamente tre.

A Viterbo la partita delle elezioni comunali è aperta

Ma lo scenario che si è configurato oggi vede numeri molto più preoccupanti: sarebbero 170 i presidenti di seggio che avrebbero rinunciato e molti di loro, secondo quanto riferito dal Comune alla Prefettura, non avrebbero nemmeno dato preavviso. Oltre a loro mancherebbe un migliaio di scrutatori. In assenza del presidente, il seggio non può essere costituito e una delle opzioni sul tavolo è l’accorpamento di più sezioni. Un altro problema emerso nelle ultime ore riguarda l’assenza di materiali nelle scuole: a quanto si apprende, nella scuola primaria Nicolò Garzilli di via Isonzo mancano le urne e i verbali mentre alla primaria Guglielmo Oberdan di via Spica non sono arrivati i plichi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.