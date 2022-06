Stasera Italia, Vittorio Feltri e il peccato originale di Zelensky: "Ha sbagliato fin dall'inizio"

Federica Pascale 06 giugno 2022 a

“Per me Zelensky ha sbagliato fin dall'inizio, dopodiché può darsi che invece sbagli io.” Così Vittorio Feltri, ospite in collegamento della puntata di lunedì 6 giugno di Stasera Italia, il talk show politico condotto da Barbara Palombelli su Rete Quattro. “Penso che se fosse riuscito a calmare i suoi bollori – continua il direttore editoriale di Libero - e a fare una trattativa con Putin, che non mi sembrava impossibile da farsi, avrebbe potuto trovare una soluzione definitiva a questa guerra che invece continua, e continua come sappiamo. Tutto questo mi lascia molto perplesso”.

La guerra in Ucraina, infatti, continua e ogni giorno si teme l’escalation, che sia da parte della Russia di Vladimir Putin o dall’Ucraina stessa, armata dagli Stati Uniti di Joe Biden. “Abbiamo una Russia che non vuole cedere – sottolinea Feltri -, e anzi prosegue nei combattimenti, e un'Ucraina che resiste anche grazie ai contributi di armi che dall'Occidente arrivano a questo Paese. Diventa molto difficile fare delle ipotesi che possano poi concretizzarsi”.

L’Italia e tutta l’Unione Europea continuano a dare il proprio sostegno all’Ucraina e a fornire armi “difensive” che però non aiutano i negoziati e prolungano il conflitto. “Sono convinto che questa guerra, fintanto che sarà alimentata dalla fornitura di armi, sarà un contributo notevole alla morte dei cittadini. Questo è quello che è successo fino ad adesso, non so cosa succederà domani” afferma Feltri, che si difende da possibili accuse ormai dietro l’angolo per chiunque si avventuri a parlare di guerra in Ucraina: “Io non sono né filorusso né filoucraino. Io non sono niente, io sono neutrale. Osservo questa guerra e penso che sarebbe molto meglio trovare una soluzione per cessare il fuoco.”

