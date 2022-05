Governo, Draghi non ne può più. Vittorio Feltri a Stasera Italia: è esasperato da una maggioranza non più coesa

25 maggio 2022 a

"Io, al posto suo, me ne sarei andato già da un pezzo". Per Vittorio Feltri il premier Mario Draghi è ormai esasperato dalla situazione del suo governo e di una maggioranza sempre più litigiosa mentre ci si avvicina alla scadenza della legislatura e dunque alle elezioni. Mercoledì 25 maggio, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, il direttore editoriale di Libero spiega che "il nostro premier non ha bisogno di consigli ma io ho capito che non ne può più di rimanere in questa situazione caotica, una maggioranza di governo che non riesce a trovare più un minimo di coesione".

Dai distinguo sull'invio delle armi all'Ucraina fino alle ultime fibrillazioni sui balneari e il Ddl Concorrenza, le tensioni nell'amplissima maggioranza sono sempre più numerose. Ma per Feltri il governo non cadrà sul catasto o i balneari “ma è fondamentale che si mettano i puntini sulle i”. In conclusione il direttore si lascia andare a un commento personale sul premier: "Io sono d'accordo con Draghi. Se lui se ne volesse andare a me dispiacerebbe perché il nostro Paese avrebbe ancora bisogno di lui- spiega a Palombelli e agli altri ospiti del talk di Rete 4 - però non potrei deplorarlo perché lo capisco perfettamente". In ogni caso, ammette Feltri, "Io al posto suo, me ne sarei andato già da un pezzo".

