Non è l'Arena, Massimo Giletti in diretta da Mosca. Il collegamento vista Cremlino: "Lì vive Putin"

"Quella che vedete alle mie spalle è la cartolina che tuto il mondo conosce, la Piazza Rossa e le mura che circondano il Cremlino, il palazzo dove vive Vladimir Putin". Massimo Giletti domenica 5 giugno va in onda da Mosca per una puntata speciale di Non'è l'Arena, su la7. "Due mesi fa eravamo andati in Ucraina per capire cosa succedeva, oggi abbiamo deciso di venire qua per ascoltare le voci di chi in Occidente vediamo come il nemico". Anche se non si può dimenticare, continua il giornalista, che la Russia è l'invasore che ha portato la guerra in Ucraina.

Tra queste voci spicca quella di Marija Zacharova, direttore del dipartimento informazione e stampa del Ministero degli esteri della Russia, "la donna che ha rivoluzionato la comunicazione" del dicastero di Sergej Lavrov, afferma il giornalista annunciando un'intervista che, è più che probabile, farà scalpore.

