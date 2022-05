Non è l'Arena, “Ucraina accoltellata”. Alessandro Orsini si scatena: “Nato e Occidente traditori seriali”

29 maggio 2022 a

L’Occidente sta mollando l’Ucraina? La domanda viene rivolta da Massimo Giletti, conduttore del talk show domenicale Non è l’Arena, ad Alessandro Orsini, professore di sociologia del terrorismo internazionale, noto per le sue posizioni critiche con la Nato e al centro delle polemiche delle ultime settimane nel dibattito pubblico italiano: “Ho sempre pensato alla vita degli ucraini, so che la Nato, gli Stati Uniti, l’Occidente è un gruppo di traditori seriali, quindi ho sempre avuto paura che alla fine noi avremmo abbandonato gli ucraini. In realtà questo è stato già fatto quando si facevano le esercitazioni militare in Ucraina. Erano fatte per indurre Volodymyr Zelensky a credere che in caso di invasione la Nato sarebbe intervenuta in qualche modo, o avremmo inviati dei soldati e chiuso i cieli”.

“Noi - sbotta Orsini - siamo già dei traditori dell’Ucraina, abbiamo già accoltellato gli ucraini alle spalle una volta. Quando Vladimir Putin protestava per le esercitazioni in Ucraina ha sempre ricevuto risposte muscolari da Johnson, ci sono state spacconate che hanno contribuito a portare a questa catastrofe. Le esercitazioni sono andate avanti per mettere pressione alla Russia e farle capire che se avesse invaso l’Ucraina la Nato sarebbe intervenuta. Sono molto preoccupato, mi sta a cuore la vita degli ucraini più di ogni altra cosa e temo che le nostre società e le nostre opinioni pubbliche davanti ad una severa recessione e davanti al fenomeno tragico dell’abitualizzazione dei massacri, sirianizzando la guerra in Ucraina, con l’abitudine a tanti morti, abbandoneranno per la seconda volta l’Ucraina”.

“Gli italiani non si indignano più e noi continuiamo a mandare armi spaventose all’Ucraina, alzando sempre di più il livello dello scontro. Ripeto - sottolinea ancora Orsini prima di essere fermato da Giletti nel corso della puntata del 29 maggio del programma di La7 - che lo abbiamo già fatto e li abbiamo già abbandonati. Sono molto preoccupato”.

