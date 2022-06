Mercedes-Benz, possibile problemi ai freni: parte il maxi-richiamo per un milione di auto a rischio

04 giugno 2022 a

Mercedes-Benz richiamerà quasi un milione di vecchi modelli d’auto a causa di possibili problemi ai freni. A riferirlo l’agenzia di stampa tedesca Dpa, citando l’autorità automobilistica Kba: i modelli interessati sono stati prodotti tra il 2004 e il 2015 e circa 70.000 di loro sono in Germania. Secondo Dpa, il problema è legato alla corrosione del servofreno che può portare a un’interruzione del collegamento tra il pedale e il sistema frenante.

Mercedes-Benz ha confermato il richiamo all’Afp, affermando che la mossa si basava su «l’analisi di rapporti isolati per alcuni veicoli». «In rari casi di corrosione molto grave, potrebbe essere possibile che una frenata particolarmente forte o brusca causi danni meccanici al servofreno, per cui il collegamento tra il pedale del freno e il sistema frenante fallirebbe», ha fatto sapere Mercedes. «In un caso così raro, non sarebbe possibile far decelerare il veicolo tramite il freno di servizio. Pertanto, aumenterebbe il rischio d’incidenti o lesioni». La casa automobilistica ha aggiunto che «inizierà immediatamente con il richiamo» e contatterà i proprietari dei «veicoli potenzialmente interessati». «Il processo di richiamo comporterà l’ispezione dei veicoli potenzialmente interessati e, a seconda dei risultati dell’ispezione, la sostituzione delle parti ove necessario», ha chiosato il gruppo, che ha chiesto ai clienti di «non guidare i veicoli» fino all’ispezione.

