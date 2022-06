La rapina in farmacia, la fuga e poi il dietro-front: lo strano caso del ladro di Milano

04 giugno 2022 a

Armato di coltello, tenta di rapinare una farmacia ma viene messo in fuga. Poco dopo torna sul posto e si fa arrestare. È accaduto ieri a Milano. Intorno alle 18, l'uomo, un 54enne con precedenti, ha tentato di compiere una rapina in una farmacia di Ripa di Porta Ticinese, nella zona dei Navigli. Sotto la minaccia di un coltello, ha intimato agli addetti di consegnargli i soldi contenuti nella cassa, ma per tutta risposta si è visto brandire contro una stampella ed è stato costretto alla fuga. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia che hanno cominciato a esaminare le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Poco dopo, però, in negozio è ricomparso l'uomo che ha spiegato di essere l'autore della tentata rapina e di aver un bisogno disperato di soldi. Agli agenti, inoltre, ha riferito di poter recuperare gli abiti che aveva indossato per l'occasione, gli stessi ripresi dalle telecamere, che sono stati ritrovati nascosti dietro un cassonetto. Per lui sono scattate le manette.

