Striscia la Notizia, la truffa via sms della finta Mps: "Così vi azzerano il conto bancario"

In un servizio andato in onda su Striscia la Notizia Moreno Morello torna ad affrontare il problema del phishing e approfondisce in particolare la storia di un messaggio in cui i truffatori si spacciano per Monte dei Paschi di Siena (ma capita anche con altre banche) per ottenere i dati bancari degli utenti e dunque poter rubare del denaro.

“Banca MPS: Accesso effettuato al suo Digital Banking alle 15.49 da nuovo dispositivo se non sei stato richiedi ASSISTENZA” l’esempio del messaggio che scatena la truffa, grazie ad un link che cerca di far cadere i poveri malcapitati in trappola, azzerando il conto bancario. Morello spiega che il messaggio sembra autentico in quanto il mittente è “Banca Mps” e ha specificato che esistono dei siti internet dove è possibile acquistare dei pacchetti di SMS con il mittente camuffato. Da qui la fregatura per chi pensa che sia la banca senese ad inviare il messaggio, ma in realtà le banche non mandano mai link da cliccare negli sms.

Se per sbaglio si cliccasse sul link comparirà una pagina identica al vostro sito della banca creato dai malintenzionati. Attenzione però, anche se sulla barra degli indirizzi compare il 'lucchetto', simbolo che dovrebbe rappresentare la sicurezza del sito, ora non è più così. Il sito vero della banca ha un lucchetto e un dominio preciso: digital.mps.it. A quel punto vengono chiesti i dati sensibili come codice utente, password e cellulare, con successiva chiamata del truffatore, che si spaccerà per un dipendente della banca in grado di risolvere il problema dell’accesso sospetto. La richiesta finale, spiega Morello nel servizio, è quella di fornire il codice utente e l’username: fornendo anche questi dettagli si finisce completamente nella rete della truffa, che ha ottenuto tutti i codici necessari per entrare nel conto ed effettuare qualsiasi movimento. Occhio al mittente!

