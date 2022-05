La nuova truffa sul reddito di cittadinanza fa imbufalire Giorgia Meloni: “Manovra fallimentare”

12 maggio 2022 a

Prendevano il reddito di cittadinanza ma sono milionari: denunciati 11 sinti. Percepivano il reddito di cittadinanza ma in realtà grazie alle truffe informatiche delle quali erano maestri, conducevano una vita da nababbi, fra ville ed auto di lusso. La notizia sull’ennesima truffa riguardante il reddito grillino ha fatto andare su tutte le furie Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “I truffatori, accaparrata anche la paghetta dallo Stato, si fingevano nullatenenti e vivevano nel lusso più sfrenato, tra auto, ville e sfizi di ogni tipo. Il tutto, come sempre, sulle spalle degli italiani, costretti a pagare per una manovra fallimentare che non ha garantito in alcun modo lavoro, non ha combattuto la povertà e ha generato centinaia di casi come questo”.

