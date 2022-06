Guido Crosetto a difesa dei lavoratori contro lo sfruttamento: non si può accettare qualsiasi trattamento

01 giugno 2022 a

Troppe critiche ai lavoratori e un focus che non si sposta mai su chi sfrutta i cittadini. Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni e attualmente imprenditore, su Twitter si schiera dalla parte dei più deboli, viste le numerose polemiche degli ultimi giorni sulla carenza di lavoratori stagionali per l’estate: “Se rispetti la legge ed i contratti, non fatichi a trovare persone che abbiano voglia di lavorare. Se pensi che assumere le persone sia fare loro un regalo di cui devono esserti grate, accettando ogni titolo di trattamento, meriti - si arrabbia Crosetto - di rimanere solo”.

