Elon Musk annuncia che voterà per il Partito Repubblicano

Elon Musk cambia tutto. A sorpresa il patron di Tesla abbandona il Partito Democratico statunitense e annuncia su Twitter che voterà per il Partito Repubblicano. Non solo. Elon Musk accusa i Democratici anche di organizzare una campagna d'odio e diffamazione nei suoi confronti. Tutto questo quando si avvicinano a grandi passi le elezioni di Midterm in programma a novembre.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold …