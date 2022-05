Bambino di 13 mesi cade dalla finestra, fermata la babysitter

31 maggio 2022 a

Un bimbo di circa un anno è stato ricoverato in gravissime condizioni e in pericolo di vita all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere caduto da una finestra dell’appartamento famiglia da un’altezza di circa 3 metri. È successo attorno alle 10 a Soliera, in provincia di Modena.

Secondo quanto emerso, a dare l’allarme sono stati i vicini che hanno visto il corpicino del piccolo riverso a terra. Sul posto sono arrivati in poco tempo i sanitari del 118 che hanno predisposto il ricovero in eliambulanza verso il nosocomio del capoluogo regionale. Il bimbo si trovava in casa con la babysitter di origine straniera: sul fatto indagano i carabinieri che hanno condotto la donna in caserma per interrogarla.

