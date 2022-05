Due ragazze di 24 e 17 anni sfregiate con l'acido: l'agguato delle rivali in scooter

30 maggio 2022 a

Due sorelle di 24 e 17 anni sono state colpite con dell’acido al volto. È accaduto a Napoli a Corso Amedeo di Savoia, intorno all’1:20 della scorsa notte. Le due giovani sono state aggradite da altre ragazze in scooter. I motoveicoli erano guidati da alcuni giovani.

Una delle due sorelle, di 24 anni, ha riportato ustione alla guancia sinistra e al braccio, l’altra del 2004 alla guancia destra e al naso. Non sono in pericolo di vita. Hanno raccontato di non conoscere gli aggressori.

Potrebbe esserci un movente passionale dietro l’aggressione. Esclusa l’azione da parte della criminalità organizzata, o di un maldestro tentativo di rapina, gli investigatori della squadra Mobile di Napoli, che stanno raccogliendo in questi minuti la loro denuncia, non escludono che il raid possa essere stato organizzato da tre donne che, per vendetta, avrebbero tentato di fregiare una delle due sorelle che camminavano per strada, forse la 24enne. A quanto apprende l’Agi da fonti sanitarie le ragazze, dopo le cure all'ospedale Cardarelli, sono state già dimesse.

