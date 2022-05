Superenalotto, quale schedina si deve giocare per vincere il jackpot dei record

23 maggio 2022 a

Martedì 24 maggio avverrà l'estrazione per il nuovo super jackpot del Supernalotto. Ma quanto bisogna investire per compilare la sestina vincente? Lo storico del Superenalotto parla chiaro e dice che il costo medio di ogni singola giocata è di 3,30 euro ed è curioso pensare che gli ultimi 5 Jackpot in ordine di tempo – pari ad un valore di 558.514.805,31 di euro sono stati realizzati giocando 14 euro in totale.

Il primato del Jackpot più basso assegnato nella storia è detenuto dal Veneto quando l’11 luglio 1998 a vincere fu Treviso per un importo pari a 1.258.976 euro. E il periodo di tempo più lungo senza jackpot? Attualmente è stato di ben 15 mesi, dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016. L’ultimo Jackpot, invece, risale al 22 maggio 2021 quando fu Montappone (FM) teatro della vincita del Jackpot da oltre 156 milioni di euro realizzato con una schedina da 2 euro.

