Crolla palazzina nel Modenese: due bambini e quattro adulti feriti

18 maggio 2022

Non bastasse la tragedia nell'asilo di L'Aquila, ancora due bambini feriti, oltre a quattro adulti. Accade a Marano Sul Panaro, in provincia di Modena, per un crollo in una palazzina avvenuto intorno alle 20 di questa sera.

A cedere, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un pavimento al primo piano i un edificio di via Cavarola. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Uno dei feriti, il più grave, è stato portato con l’elisoccorso a Bologna.

