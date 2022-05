Controcorrente, il generale Paolo Capitini spazza via i luoghi comuni sulla Nato: "Ma quale invito, si entra così"

18 maggio 2022 a

a

a

Ne parlano tutti, ma in pochi conoscono le vere regole del "gioco". Come si entra nella Nato? Il generale Paolo Capitini, ospite della puntata di oggi 18 maggio di Controcorrente, il programma di Rete 4 condotto da Veronica Gentili, spiega con chiarezza le reali procedure che dovrebbero seguire Svezia e Finlandia.

"Ho ascoltato la radio come tutti i cittadini italiani e si sente dire che "la Nato invita". Ecco, la Nato non fa inviti - precisa il generale - è la Finlandia, come un altro Stato, a fare una domanda di accesso a cui si risponde con l'invito e la richiesta di portare quello che serve".

Ma quali sono le richieste della Nato? "Sono due grandi blocchi, fino al 1900 e alla Guerra Fredda la Nato era rappresentata solo dai Paesi dell'Europa Occidente. Con la caduta del Muro di Berlino, una serie di Paesi che per storia, cultura e destino bellico hanno avuto uno sviluppo democratico diverso e si è iniziato un processo di adeguamento ai valori dell'Alleanza".

