Covid, occhio alle nuove varianti sudafricane. Matteo Bassetti a #Cartabianca: resistono al vaccino

Le varianti Covid preoccupano il professor Matteo Bassetti. Ospite di #cartabianca, l’approfondimento sull’attualità di Rai3, martedì 10 maggio, l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova ha avvertito che c’è bisogno ancora di una certa cautela con la Sars Cov-2: “Bisogna stare attenti perché in Sudafrica sta girando la variante 4 e 5 che sembrano resistere ai vaccini. È auspicabile vaccinarsi a ottobre con un vaccino aggiornato per queste nuove varianti”.

Bassetti ha puntualizzato che in Sudafrica c’è un aumento dei contagi, ma la malattia sembra meno grave rispetto alla mutazione Delta o ad altre varianti Omicron. Bassetti condivide l’opinione del presidente dell’Aifa, Giorgio Palù che, due giorni fa, in un intervista, aveva detto che le sottovarianti di Omicron sfuggono all’immunità sia naturale, cioè quella sviluppata a seguito dell’infezione, sia da vaccino. Sia per Bassetti, sia per Palù è importante non sottovalutare il ricorso alla quarta dose in vista dell’autunno quando il Covid, virus a trasmissione aerea, tornerà a rialzare la testa. Per il professore, è corretto eliminare le mascherine all’aperto, mentre in caso di luoghi chiusi è opportuno usarle: “Vanno usate solo quando serve, invece vedo tante persone che hanno mascherine in tasca e nelle borsette che risalgono alle guerre puniche”.

