La Finanza congela lo Sherazade, il super yacht di Putin a Marina di Carrara

The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, comunica che "la Guardia di Finanza di Massa Carrara ha dato esecuzione al decreto di congelamento di risorse economiche del 6 maggio 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stato disposto il congelamento dell’imbarcazione Sherazade IMO 9809980" che si trova a Marina di Carrara. The Italian Sea Group conferma anche che "tale accadimento non genererà alcun impatto su tutte le proprie attività che procederanno regolarmente e continuerà a collaborare con le autorità". Stando alle prove raccolte dal New York Times in un’inchiesta, lo Sherazade sarebbe di proprietà di Vladimir Putin tramite un prestanome.

