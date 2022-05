Stasera Italia, la beffa delle sanzioni agli oligarchi russi. Giampiero Massolo: mi aspetto molti contenziosi

05 maggio 2022 a

a

a

È chiaro che non possiamo regalare un anno o più di manutenzione della megaa-villa o del super yacht all'oligarca russo. Marcello Sorgi, editorialista de La Stampa, non si capacita di come le sanzioni agli oligarchi russi comminate dallo Stato italiano, che ha congelato beni, soldi e società riconducibili, possano risolversi in un affare per chi dovrebbe essere colpito. Durante la puntata di giovedì 5 maggio di Stasera Italia, il programma di Rete 4, la conduttrice Barbara Palombelli ricorda come invece i beni congelati vadano restituiti in condizioni ottimali ai proprietari, con i conseguenti costi a carico dello Stato - ossia nostro - per la manutenzione e gli stipendi del personale.

Ok dell'Europa all'embargo del petrolio russo. Ma è già scontro sui tempi delle sanzioni

Insomma, oltre al danno la beffa. L'ambasciatore Giampiero Massolo, già direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, spiega che le sanzioni vengono decise dalle istituzioni e dai governi che le attuano, e in questo sono del tutto legittime, ma i ricorsi da parte dei sanzionati sono possibili: "Mi aspetto dei contenziosi perché il diritto internazionale non è così perfezionato come quelli nazionali", afferma il presidente dell'Ispi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.