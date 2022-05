Le creme per la pelle non fanno bene a Diletta Leotta: meno vendite e meno utili

Andrea Giacobino 05 maggio 2022 a

La crema per la pelle fa meno bene a Diletta Leotta. La conduttrice televisiva, infatti, è azionista al 33,3% della società milanese Malema, nata nel 2017 ma attiva un anno dopo che ha depositato il bilancio 2020 chiuso con ricavi per 49mila euro dai 94mila dell'anno prima e un utile finale crollato da 20mila euro a poco più di mille euro. Malema è titolare della linea di creme per la pelle Youth Milano cui la showgirl, essendo anche una delle principali influencer italiana sui social network, ha già dato visibilità sui propri canali ufficiali. Soci della Leotta sono, paritetici, l'ex compagno Matteo Mammì, direttore programmazione e produzione di Sky Sport e il chirurgo estetico Mirko Manola che ne è l'amministratore unico.

Un'altra partecipazione della Leotta è il 4% nella genovese Buddyfit, piattaforma di digital fitness lanciata da Giovanni Ciferri che nel 2020, spinta dal lockdown delle palestre, ha segnato ricavi per oltre 450mila euro dai 196 mila dell'anno prima anche se l'esplosione dei costi ha portato il bilancio a perdere 913mila euro. Infine la conduttrice ha il 10% della milanese Padel Palace controllato dalla Food Media Factory del noto chef Alessandro Borghese, appassionato dello sport di derivazione tennistica.

