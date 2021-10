Diletta Leotta ha un nuovo amore? Avvistata col super-modello surfista, ecco chi è

29 ottobre 2021 a

Archiviata la storia d'amore - che per alcuni altro non era che una trovata mediatica - con l'attore turco Can Yaman, Diletta Leotta potrebbe avere un nuovo amore. La bella e biondissima conduttrice di Dazn avrebbe infatti iniziato una frequentazione con un altrettanto bello e invidiato modello.

Chi è? A lanciare la bomba di gossip e il sito Dagospia con un articolo a firma di Giuseppe candela che snocciola news su vip e amori tv. Il sito di Roberto D'Agostino si dice sicuro che vedremo Yaman, star turca d'origine albanese in rampa di lancio, "sempre più spesso in serie italiane. Ma la storia con Diletta è finita. Non solo . A Milano gira voce che la Leotta avrebbe iniziato una frequentazione con il noto modello Giacomo Cavalli, tartarugatissimo uomo da copertina.

"I due si seguono sui social e sarebbero stati visti insieme più volte nelle ultime settimane. Solo amici, un flirt passeggero o l'inizio di una nuova storia d'amore?", si chiede Candela. Ah saperlo, verrebbe da chiedersi.

Qualche settimana fa l'indiscrezione era iniziata a circolare quando l'esperto di Gossip Alessandro Rosica aveva lanciato il presunto flirt tra Diletta e Giacomo Cavalli, che oltre a essere un modello è un surfista di successo.

