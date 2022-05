Gas agli sgoccioli. L'intervista verità dell'ex dirigente Eni a Fuori dal Coro: l'Italia sta per finire le scorte

Federica Pascale 03 maggio 2022 a

“Prima di cominciare a parlare di dove andare a cercare il gas, dobbiamo mettere al sicuro il nostro sistema di stoccaggio”. Questo l’appello di Salvatore Carollo, ex dirigente Eni, intervistato in esclusiva durante la puntata di martedì 3 maggio di Fuori dal Coro, il talk show politico condotto da Mario Giordano su Rete4. L’Italia sta per finire le scorte (senza le forniture dalla Russia) e, come dice il servizio, sembra essere riuscita nell'impresa di non fare assolutamente nulla di risolutivo da diversi anni a questa parte. Le scorte sono al minimo (1,8 miliardi di metri cubi) e non si è ancora giunti ad una soluzione per, tramite accordi con altri Paesi, ottenere più gas, soprattutto alla luce della crisi energetica aggravata dalla guerra in Ucraina e dallo strategico gas russo che potrebbe presto venir meno. “Ad oggi non c'è nulla – afferma Carollo durante l’intervista -. Solo ‘trattati di amicizia'”.

