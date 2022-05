Dramma nella sua casa in montagna: ministra Cartabia "sconvolta". Operaio muore schiacciato da una trave

03 maggio 2022 a

Morto mentre lavorava alla casa di montagna della ministra della Gisutizia, Marta Cartabia. È successo a Ollomont in Valle d’Aosta, dove un operaio di circa 40 anni è è stato schiacciato da una trave nel garage della villetta dove stava lavorando. I carabinieri sono intervenuti per la ricostruzione della dinamica dell’incidente, e il 118 con l’elicottero della protezione civile regionale, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo, cittadino straniero, stava lavorando in un cantiere edile nell’abitazione in cui la ministra Cartabia passa le vacanze da anni.

"Sono sconvolta e affranta da quanto appena appreso: un operaio è morto in un gravissimo incidente sul lavoro questa mattina nel cantiere della mia casa di montagna a Ollomont, piccolo comune della Val d’Aosta. Le autorità locali mi hanno da poco informata, sono profondamente turbata", ha detto la ministra. "Desidero innanzitutto esprimere tutto il mio dolore e la mia personale vicinanza ai familiari della vittima. Come ho anticipato al sindaco David Vevey, mi sento partecipe del turbamento dell’intera comunità locale, profondamente segnata da questo grave lutto. Confido che le autorità possano al più presto ricostruire l’intera dinamica dei fatti".

