Brianza, ragazzo di 24 anni uccide la madre a calci e pugni poi chiama i Carabinieri

21 aprile 2022 a

a

a

Un terribile femminicidio sconvolge la Brianza. Una donna di 58 anni è stata uccisa a calci e pugni dal figlio di 24 anni, al culmine di una lite, questa mattina ad Aicurzio, in provincia di Monza e della Brianza. Secondo quanto ricostruito è stato lo stesso omicida a telefonare al 112 e confessare il delitto. Sul posto sono al lavoro i carabinieri e il Nucleo Rilievi Scientifici del Comando Provinciale di Monza.

Le sanzioni ai no-vax? Arrivano pure a chi ha fatto il vaccino: multe pazze agli over-50

Madre e figlio vivevano insieme, il marito della donna era morto da tempo. Il giovane si trova ora in custodia per essere sentito dagli inquirenti. È incensurato, disoccupato, celibe. Ha colpito la madre al culmine di una lite, avvenuta nella casa in via della Vittoria 6. Il ragazzo ha quindi chiamato il 112 della Centrale di Monza, confessando l'omicidio ed attendendo poi l'arrivo dei Carabinieri rimanendo in linea con l’operatore.

Gli inquirenti stanno ascoltando in queste ore anche parenti e vicini di casa. Mentre è in corso, presso la caserma di Vimercate, l’interrogatorio del giovane da parte del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.