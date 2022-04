Epatite acuta nei bambini, Roberto Burioni: "L'unica certezza che abbiamo"

27 aprile 2022 a

a

a

"Non sappiamo ancora cosa abbia causato i 108 casi di epatite infantile (anche molto grave) in UK ma una cosa la sappiamo con certezza. NESSUNO dei bambini era stato vaccinato contro COVID-19. PS: diffidate da chi vi suggerisce ipotesi. È il momento di studiare, non di parlare". Ha scritto così dal suo profilo Twitter il virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto Burioni.

Epatite acuta dei bambini, l'Oms: nessun legame con alimenti, medicine e vaccini .

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.