Controcorrente, Sallusti all'attacco: "Le armi difensive? Invenzione dei 5Stelle". E Padellaro sbotta

Nello studio di Controcorrente, programma di approfondimento giornalistico di Rete 4 condotto da Veronica Gentili, è scontro aperto tra Antonio Padellaro e Alessandro Sallusti sulla natura delle armi inviate alle forze ucraine e sugli obiettivi della Russia da una parte e dell’Occidente dall’altra. “Le armi difensive sono un’invenzione del Movimento 5 stelle” ha provocato Sallusti. Padellaro si scatena e l’atmosfera si fa pesante.

Nella puntata di mercoledì 27 aprile Veronica Gentili è tornata a seguire gli sviluppi della guerra in Ucraina. La fase due del conflitto è iniziata a tutti gli effetti, Putin va dritto e si concretizza il rischio di una guerra nucleare. “Questa guerra prosegue e proseguirà. Lo vuole Putin? Lo vuole anche l’Occidente? Fino a che punto siamo disposti ad arrivare?” ha chiesto agli ospiti la conduttrice per arrivare a delle conclusioni strategiche sulla guerra che da 63 giorni sta annientando l’Ucraina. “Tu dici che abbiamo cambiato obiettivo. Pensavamo di fare una cosa e di fatto ne stiamo facendo un’altra” ha allora domandato Gentili ad Antonio Padellaro, direttore de Il Fatto Quotidiano. La risposta è stata immediata: “Putin, l’aggressore, procede con brutalità ma con chiarezza. Manda avanti la sua azione militare e gli orrori da lui commessi sono noti a tutti. Sul piano economico, tagliando le forniture a Polonia e Ungheria, minaccia il fronte occidentale e fa capire che potrebbe toccare anche a noi. I suoi obiettivi sono chiari, i nostri sono nebulosi. I Paesi europei ancora non hanno stabilito un tetto massimo per il prezzo del gas. Dal punto di vista economico, accettiamo il diktat di Putin o no? Dal punto di vista militare, il quadro si sta modificando. È stato dichiarato che lo scopo di questa guerra è indebolire la minaccia russa perché non sia ancora l’aggressore. È cambiato tutto”.

Il direttore di Libero scuote il capo e replica duramente facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal presidente M5s: “La mia stima per Padellaro è superiore al fatto che stia sposando la tesi delle armi difensive proposta da Giuseppe Conte. Non è l’arma che fa la difensiva o l’offensiva, è come la usi. Le armi difensive sono un’invenzione del Movimento 5 stelle”. Padellaro si risente e risponde: “Io non mi permetterei mai di dire che ciò che affermi è stato detto da Berlusconi”. Veronica Gentili prova a rompere la tensione: “Dai, passiamo oltre”. “Perché non ti rileggi il decreto approvato il primo aprile dal parlamento italiano?” attacca Padellaro. Ma allora “Qual è l’arma difensiva?” domanda Sallusti piccato. “Parlo piuttosto del sostegno alla legittima difesa di un Paese sovrano aggredito dalla Russia” si difende Padellaro.

